Премьер Индии и председатель Китая договорились поддерживать мир на границе

"Лидеры отметили необходимость поддержания мира на индийско-китайской границе… Лидеры договорились укрепить стратегическое взаимодействие, а также решили издать стратегическую директиву военным с целью укрепления связей, налаживания доверия и взаимопонимания", — цитирует издание секретаря по иностранным делам индийского МИД Виджая Кешава Гокхале. Встреча лидеров Индии и КНР прошла в китайском городе Ухань.

По данным издания, премьер Индии и председатель КНР договорились продолжать сотрудничество в борьбе с «общей угрозой» — терроризмом.