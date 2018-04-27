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В Харбине открылась 16-я Китайская международная ярмарка молочной продукции
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В Харбине открылась 16-я Китайская международная ярмарка молочной продукции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Харбин, 27 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная конференция по сотрудничеству в сфере молочной промышленности — 2018 и 16-я Китайская международная ярмарка молочной продукции открылись сегодня в городе Харбин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Участие в мероприятиях принимают свыше 100 экспонентов более чем из 10 стран и районов мира.
Харбин, 27 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная конференция по сотрудничеству в сфере молочной промышленности — 2018 и 16-я Китайская международная ярмарка молочной продукции открылись сегодня в городе Харбин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Участие в мероприятиях принимают свыше 100 экспонентов более чем из 10 стран и районов мира.
Харбин, 27 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная конференция по сотрудничеству в сфере молочной промышленности — 2018 и 16-я Китайская международная ярмарка молочной продукции открылись сегодня в городе Харбин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Участие в мероприятиях принимают свыше 100 экспонентов более чем из 10 стран и районов мира.
Харбин, 27 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная конференция по сотрудничеству в сфере молочной промышленности — 2018 и 16-я Китайская международная ярмарка молочной продукции открылись сегодня в городе Харбин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Участие в мероприятиях принимают свыше 100 экспонентов более чем из 10 стран и районов мира.
Харбин, 27 апреля /Синьхуа/ — Китайская международная конференция по сотрудничеству в сфере молочной промышленности — 2018 и 16-я Китайская международная ярмарка молочной продукции открылись сегодня в городе Харбин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Участие в мероприятиях принимают свыше 100 экспонентов более чем из 10 стран и районов мира.
ИА Синьхуа: последние новости
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