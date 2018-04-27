Ещё
МИД Швейцарии поддержал сближение Сеула и Пхеньяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Геннадий Печников
Умер Геннадий Печников

МИД Швейцарии поддержал сближение Сеула и Пхеньяна 

РИА Новости 1 час назад
ЖЕНЕВА, 27 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария приветствует сближение двух Корей по итогам саммита в Пханмунджоме, готова, если потребуется, оказать посредническое содействие, говорится в заявлении Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии.
"Швейцария признает исторический характер межкорейского саммита, который состоялся сегодня в Пханмунджоме между президентами Республики Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Страна приветствует это сближение", — говорится в заявлении.
Швейцария особо приветствует готовность двух лидеров к установлению долгосрочного мира на денуклеаризированном корейском полуострове. В МИД напомнили, что швейцарские военные находятся в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме с 1953 года в составе Комиссии нейтральных стран по наблюдению.
"Швейцария уверена, что ядерная проблема, а также проблема безопасности на корейском полуострове не может быть решена, кроме как в условиях инклюзивного дипломатического процесса. Поэтому она призывает стороны продолжать диалог в конструктивном духе, как это произошло сегодня, и как запланировано во время саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как и с другими регионами, где есть напряжение, Швейцария всегда готова предоставить свои услуги по облегчению контактов между сторонами, если они этого захотят", — говорится в документе.
Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.
РИА Новости: последние новости
Британия продолжит соблюдать санкции против КНДР до начала денуклеаризации Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево Мун Чжэ Ин предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине245
Путин заявил о новом Атласе мира133
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН33
На Украине захотели забрать Крымский мост122
В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России15
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение