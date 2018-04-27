МИД Швейцарии поддержал сближение Сеула и Пхеньяна

Швейцария особо приветствует готовность двух лидеров к установлению долгосрочного мира на денуклеаризированном корейском полуострове. В МИД напомнили, что швейцарские военные находятся в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме с 1953 года в составе Комиссии нейтральных стран по наблюдению.

"Швейцария уверена, что ядерная проблема, а также проблема безопасности на корейском полуострове не может быть решена, кроме как в условиях инклюзивного дипломатического процесса. Поэтому она призывает стороны продолжать диалог в конструктивном духе, как это произошло сегодня, и как запланировано во время саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как и с другими регионами, где есть напряжение, Швейцария всегда готова предоставить свои услуги по облегчению контактов между сторонами, если они этого захотят", — говорится в документе.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.