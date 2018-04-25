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Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов
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Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов 

Вести.Ru 25 апреля 2018
Фото: Главный региональный
Власти Японии выразили протест представителям Южной Кореи из-за десерта, который должны были подавать 27 апреля на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. На манговом муссе изображены спорные острова, сообщает Reuters.
Представители Южной Кореи заранее опубликовали меню с фотографиями блюд, которые будут подавать на встрече. Представители Мун Чжэ Ина приготовили манговый мусс, украшенный шоколадной пластиной с изображением Корейского полуострова.
Также на этой «съедобной карте» запечатлены острова Лианкур, которые претендует Япония (в Стране восходящего солнца их называют Такэсима).
Японские дипломаты связались с сотрудниками южнокорейского посольства в Токио и попросили их попросил убрать десерт из меню.
Япония включила ныне спорные острова в состав страны в начале XX века. После Второй мировой эти земли отошли Южной Корее. Япония до сих пор считает острова своими.
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