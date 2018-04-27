В Совфеде напомнили, что «ядерный вопрос КНДР» нельзя решить без России

В пятницу лидеры Северной и Южной Кореи обсудили вопросы денуклеаризации на полуострове, а также предложили заменить режим перемирия на договор о мире.

"Как только зайдет речь о международных гарантиях Пхеньяну при отказе от ядерного оружия, будет востребован российский фактор. Невозможно создать систему международной безопасности без России", — сказал парламентарий.

Морозов позитивно оценил начало переговорного процесса между Севером и Югом, отметив, что у сторон есть несколько базовых принципов, с которыми они согласны. В частности, это денуклеаризация полуострова, а также общее мирное урегулирование всех вопросов сотрудничества. «Но все прекрасно понимают, что этот сюжет в значительной степени зависит от того, как к этому отнесутся США Китай », — добавил законодатель.

По его мнению, «США будут держать санкции до последнего, чтобы загонять КНДР в тот режим переговоров и решение военных вопросов, который им выгоден». Для американцев в первую очередь важен вопрос разоружения, откажется ли КНДР от своего ядерного потенциала. «Эта ситуация может затянуться», — полагает он. По словам Морозова, многое будет зависеть и от международных гарантий, которые будут даны Пхеньяну при положительном решении вопроса разоружения.