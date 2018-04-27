В Совфеде напомнили, что «ядерный вопрос КНДР» нельзя решить без России 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. При реализации плана мирного урегулирования на Корейском полуострове решать вопросы ядерного разоружения КНДР без России невозможно, это общая система международной безопасности, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
В пятницу лидеры Северной и Южной Кореи обсудили вопросы денуклеаризации на полуострове, а также предложили заменить режим перемирия на договор о мире.
"Как только зайдет речь о международных гарантиях Пхеньяну при отказе от ядерного оружия, будет востребован российский фактор. Невозможно создать систему международной безопасности без России", — сказал парламентарий.
Морозов позитивно оценил начало переговорного процесса между Севером и Югом, отметив, что у сторон есть несколько базовых принципов, с которыми они согласны. В частности, это денуклеаризация полуострова, а также общее мирное урегулирование всех вопросов сотрудничества. «Но все прекрасно понимают, что этот сюжет в значительной степени зависит от того, как к этому отнесутся США и Китай», — добавил законодатель.
По его мнению, «США будут держать санкции до последнего, чтобы загонять КНДР в тот режим переговоров и решение военных вопросов, который им выгоден». Для американцев в первую очередь важен вопрос разоружения, откажется ли КНДР от своего ядерного потенциала. «Эта ситуация может затянуться», — полагает он. По словам Морозова, многое будет зависеть и от международных гарантий, которые будут даны Пхеньяну при положительном решении вопроса разоружения.
Комментируя в целом первые итоги переговоров Пхеньяна и Сеула, Морозов отметил: «Это всего-навсего первая песня скворца, что весна будет, а какая весна — холодная, долгая и наступит ли после этого лето — одному богу известно».