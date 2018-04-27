Железняк призвал способствовать диалогу Сеула и Пхеньяна

"Историческая встреча лидеров двух корейских государств является началом важнейшего этапа разрядки в регионе. Сейчас главная задача мирового сообщества — способствовать налаживанию связей двух стран и не провоцировать стороны диалога, чтобы закрепить достигнутый результат", — приводит слова Железняка его пресс-служба.

По мнению политика, главы Северной и Южной Кореи сегодня продемонстрировали политическую мудрость и ответственность, решив провести прямые переговоры на высшем уровне. Железняк также подчеркнул, что на данном этапе важно добиться существенного потепления в политическом климате региона, который влияет на ситуацию в мире.

Политик считает, что огромное значение имеет и вопрос демилитаризации и замораживания ракетных ядерных программ Корейского полуострова.

"Позитивные сдвиги в двусторонних отношениях и начало разоружения должны стать веской причиной для постепенной отмены антикорейских санкций", — заявил депутат Госдумы

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация, в которой говорится, что КНДР и Южная Корея будут прилагать усилия для поддержки международных усилий по денуклеаризации полуострова. Стороны также договорились о поэтапном сокращении вооружений для установления доверия и снижения военной напряженности, и подтвердили, что будут соблюдать договоренности о ненападении и неприменении вооруженных сил друг против друга.