Китай запретил глумиться над национальными героями

Китае вступил в силу закон, запрещающий негативно отзываться о национальных героях, мучениках войны и коммунистах -революционерах. В то же время не рекомендуется героизировать сами военные действия и иностранные вторжения, сообщает в пятницу, 27 апреля, агентство «Синьхуа»

Новый документ призван защищать честь и репутацию героев Китайской Народной Республики и продвигать патриотизм и социалистические ценности. Какое именно наказание будет грозить нарушителям, не уточняется.

«С середины XIX века в Китае появилось более 20 миллионов героев и мучеников, многие из которых остаются безымянными», — говорилось в докладе для Постоянного комитета Всекитайского собрания народных депутатов (ПК ВСНП). В нем также отмечалось, что граждан призывают почитать их, брать с них пример и стоять на страже их репутации.

В феврале этого года общественное недовольство вызвали фотографии людей в одежде японских военных времен Второй мировой войны возле мемориала, посвященного Нанкинской резне. Директор мемориала тогда заявил о срочной необходимости закона, «контролирующего такое кощунственное поведение», передавало South China Morning Post.