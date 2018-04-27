Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили на границе двух стран сосну как символ мира

КОЯН / Республика Корея /, 27 апреля. / ТАСС /. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посадили на демаркационной линии в демилитаризованной зоне сосну в качестве символа мира и процветания. Дерево, которое выбрали для посадки, проросло в 1953 году: именно тогда подписанием перемирия завершилась кровопролитная трехлетняя война между двумя корейскими государствами, в которой погибли сотни тысяч человек.

Главы двух корейских государств засыпали корни дерева смесью почвы, привезенной с разных концов полуострова: с горы Пэктусан на Севере и горы Халласан на Юге. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин затем полили сосну водой из рек Тэдонган и Ханган, протекающих соответственно через столицы двух стран.

Все это, согласно замыслу организаторов встречи, символизирует единство Кореи и ее народа, а также отражает стремление Севера и Юга к будущему объединению.

Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории лидером КНДР, посетившим Южную Корею. Перед этим он обменялся рукопожатием с Мун Чжэ Ином, которое длилось около 30 секунд.