Перебежчик рассказал о мобильном туалете Ким Чен Ына

Ли Юн Кеол (Lee Yun-keol) раньше работал биологом в службе безопасности лидеров КНДР, а в 2005 году сбежал в Южную Корею. По его словам, глава Северной Кореи возит с собой персональный туалет в путешествия, чтобы не пользоваться общественными уборными.

Кеол отметил, что таким образом сотрудники службы безопасности якобы скрывают информацию о здоровье политика. «Экскременты лидера содержат информацию о состоянии его здоровья, поэтому они не должны попасть никому в руки», — объяснил он.

Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), сотрудник Института международных исследований Middlebury в Монтерее, отметил, что опасения Ким Чен Ына отчасти оправданы, так как разведки всех стран действительно отслеживают состояние здоровья национальных лидеров. «Но не стоит переоценивать данный метод», — добавил он.

Впервые упоминания о мобильном туалете Ким Чен Ына появились в 2015 году на южнокорейском ресурсе Daily NK. Журналисты сообщали, что уборная встроена в один из автомобилей в конвое политика.