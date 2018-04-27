Ещё
Перебежчик рассказал о мобильном туалете Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перебежчик рассказал о мобильном туалете Ким Чен Ына 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Перебежчик из КНДР рассказал о переездном туалете лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило издание Newsweek.
Ли Юн Кеол (Lee Yun-keol) раньше работал биологом в службе безопасности лидеров КНДР, а в 2005 году сбежал в Южную Корею. По его словам, глава Северной Кореи возит с собой персональный туалет в путешествия, чтобы не пользоваться общественными уборными.
Кеол отметил, что таким образом сотрудники службы безопасности якобы скрывают информацию о здоровье политика. «Экскременты лидера содержат информацию о состоянии его здоровья, поэтому они не должны попасть никому в руки», — объяснил он.
Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), сотрудник Института международных исследований Middlebury в Монтерее, отметил, что опасения Ким Чен Ына отчасти оправданы, так как разведки всех стран действительно отслеживают состояние здоровья национальных лидеров. «Но не стоит переоценивать данный метод», — добавил он.
Впервые упоминания о мобильном туалете Ким Чен Ына появились в 2015 году на южнокорейском ресурсе Daily NK. Журналисты сообщали, что уборная встроена в один из автомобилей в конвое политика.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию609
Джигарханян захотел умереть дома38
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»89
Майские пенсии доставят по особому графику81
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение