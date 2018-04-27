МИД Франции: декларация Пхеньяна и Сеула послужит миру на Корейском полуострове

ПАРИЖ, 27 апреля. / ТАСС /. Франция приветствует принятие декларации межкорейского саммита и надеется, что она послужит установлению прочного мира на Корейском полуострове. Об этом заявили в пятницу во французском МИД

"Франция приветствует принятие «Пханмунджомской декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова» и выражает надежду на то, что эта декларация будет способствовать установлению прочного мира на Корейском полуострове", — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы также приветствуем готовность двух стран работать в направлении общей цели — «Корейского полуострова без ядерного оружия». Мы с нетерпением ожидаем конкретных действий по достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", — отметили в МИД Франции.