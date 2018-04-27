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МИД Франции: декларация Пхеньяна и Сеула послужит миру на Корейском полуострове
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МИД Франции: декларация Пхеньяна и Сеула послужит миру на Корейском полуострове 

ТАСС 2 часа назад
ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Франция приветствует принятие декларации межкорейского саммита и надеется, что она послужит установлению прочного мира на Корейском полуострове. Об этом заявили в пятницу во французском МИД.
"Франция приветствует принятие «Пханмунджомской декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова» и выражает надежду на то, что эта декларация будет способствовать установлению прочного мира на Корейском полуострове", — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.
"Мы также приветствуем готовность двух стран работать в направлении общей цели — «Корейского полуострова без ядерного оружия». Мы с нетерпением ожидаем конкретных действий по достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", — отметили в МИД Франции.
В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является избавление полуострова от ядерного оружия, достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.
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