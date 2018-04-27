США придется считаться с мнением Пхеньяна и Сеула, заявили в Госдуме 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам придется считаться с договоренностями, достигнутыми между КНДР и Южной Кореей в ходе саммита, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"США будет необходимо считаться с намерениями, которые озвучили обе Кореи — Северная и Южная — хотя в перспективе это государство будет объединено", — заявил РИА Новости Шерин.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.