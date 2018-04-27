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Лидеры КНДР и Южной Кореи подняли бокалы за успех саммита
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Лидеры КНДР и Южной Кореи подняли бокалы за успех саммита 

РИА Новости 48 минут назад
КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подняли бокалы вина на банкете по итогам саммита в Пханмунджоме за успех его проведения, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра саммита.
Произнося свой тост, Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чже Ина за теплый прием.
Сидя за круглыми столами, гости-члены делегации из Пхеньяна вместе с южнокорейскими партнерами по диалогу посмотрели выступления музыкантов.
На банкете присутствовала супруга Ким Чен Ына — бывшая популярная певица Ли Соль Чу.
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