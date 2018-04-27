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Москва готова помочь наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном, заявил МИД
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Москва готова помочь наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном, заявил МИД 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва готова способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей, сообщило министерство иностранных дел России.
"Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях", — говорится в сообщении.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.
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