Москва готова помочь наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном, заявил МИД

"Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях", — говорится в сообщении.