Москва готова помочь наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном, заявил МИД 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва готова способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей, сообщило министерство иностранных дел России.
"Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях", — говорится в сообщении.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.