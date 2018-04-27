В Госдуме допустили, что Северная и Южная Кореи могут объединиться 

После встречи лидеров КНДР и Республики Корея в России предположили, что две страны могут, наконец, объединиться. Об этом заявил глава комитета российской Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщило РИА «Новости».
Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации
— Владимир Шаманов.
Политик добавил, что «градус определяется не разговорами, а совершенными поступками и делами», поэтому нужно следить за развитием событий, но первые шаги, по мнению парламентария, уже сделаны.
Сестра главы Северной Кореи Ким Е Чжон предложила ускорить процесс объединения КНДР и Южной Кореи. С таким заявлением она выступила в ходе переговоров с южнокорейской стороной. Инициатива вызвала положительную реакцию участников переговоров.