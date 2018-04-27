В Госдуме допустили, что Северная и Южная Кореи могут объединиться

Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации

— Владимир Шаманов.

Политик добавил, что «градус определяется не разговорами, а совершенными поступками и делами», поэтому нужно следить за развитием событий, но первые шаги, по мнению парламентария, уже сделаны.

Сестра главы Северной Кореи Ким Е Чжон предложила ускорить процесс объединения КНДР и Южной Кореи. С таким заявлением она выступила в ходе переговоров с южнокорейской стороной. Инициатива вызвала положительную реакцию участников переговоров.