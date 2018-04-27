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Сенатор надеется, что диалог между Южной Кореей и КНДР будет проходить без США
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Сенатор надеется, что диалог между Южной Кореей и КНДР будет проходить без США 

Подмосковье Сегодня 42 минуты назад
Сенатор Андрей Климов заявил о долгожданном налаживании отношений между КНДР и Южной Кореей. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
Политик надеется, что диалог между Кореями будет происходить без вмешательства США и страны поймут, что только они могут решить проблему на Корейском полуострове, и тогда мир станет чуточку безопаснее и все вздохнут с облегчением.
Сенатор отметил, что благодаря налаживанию корейского сотрудничества на полуострове будет налажена единая система транспортного и железнодорожного сообщения, а как результат будет повышена безопасность мореплавания, рыболовства и судоходства, это будет выгодно всем, в том числе и России, которая граничит с КНДР.
Напомним, сегодня в Южной Корее произошло историческое событие: глава КНДР Ким Чен Ын встретился со своим коллегой Мун Чжэ Ином. Они подписали декларацию о ненападении, тем самым провозгласив «новую эру мира» на Корейском полуострове.
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