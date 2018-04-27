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Турпоток из России в Японию увеличился на 30% с начала года
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Турпоток из России в Японию увеличился на 30% с начала года 

RT на русском 1 час назад
Об этом в разговоре с RT рассказала глава Представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) в Москве Айри Мотокура на IV Российско-Японском форуме «Точки соприкосновения».
«За первый квартал турпоток увеличился на 30%. Конечно, самый пик был в марте в сезон цветения сакуры. В основном туристы в своё первое путешествие по Японии приезжают для того, чтобы любоваться сакурой. Но сейчас отслеживается такая тенденция, что во второй раз туристы уже не ограничиваются лишь «золотым маршрутом, в который входят Токио, Киото, гора Фудзи, но и знакомятся регионами, где можно почувствовать аутентичную Японию», — рассказала Мотокура.
Она также отметила, что такой рост числа россиян, желающих посетить страну восходящего солнца, связан с облегчением визового режима между двумя странами, действующий с января 2017 года. Кроме того, увеличилось число прямых рейсов.
Ранее стало известно, что рекордное число россиян побывали в Японии в 2017 году.
RT на русском: последние новости
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