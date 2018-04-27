Пхеньян и Сеул 15 августа возобновят обмены между разделенными семьями

КНДР и Южная Корея договорились возобновить контакты по линии Красного Креста и обмены между разделенными семьями на Юге и Севере. Об этом сказано в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

«Юг и Север решили прилагать усилия для скорейшего решения гуманитарных проблем, возникших в результате национального раскола, и созвать переговоры по линии Красного Креста и обсудить насущные вопросы, в том числе о разделенных семьях и встречах родственников», — отмечается в декларации.

В документе подчеркивается, что первая встреча родственников, разобщенных в результате раскола, пройдет 15 августа. С 1945 года в этот день обеими странами отмечается годовщина освобождения от японского господства.

Напомним, ранее в пятницу в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне, Ким Чен Ын провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Он стал первым северокорейским лидером, пересекшим южную границу КНДР.

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