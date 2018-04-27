Слуцкий: Россия может стать посредником в процессе между Пхеньяном и Сеулом 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия может выступить посредником для дальнейшего мирного процесса между Пхеньяном и Сеулом, содействовать ему, в том числе и в парламентской плоскости, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Считаю, что самое важное сейчас — продолжать диалог между КНДР и Республикой Корея. Россия, входившая в состав участников шестисторонних переговоров о денукреализации Корейского полуострова, может также выступить посредником для дальнейшего мирного процесса между Пхеньяном и Сеулом, содействовать ему, в том числе и в парламентской плоскости", — заявил журналистам Слуцкий.