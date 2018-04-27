Ещё
Слуцкий: Россия может стать посредником в процессе между Пхеньяном и Сеулом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слуцкий: Россия может стать посредником в процессе между Пхеньяном и Сеулом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия может выступить посредником для дальнейшего мирного процесса между Пхеньяном и Сеулом, содействовать ему, в том числе и в парламентской плоскости, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Считаю, что самое важное сейчас — продолжать диалог между КНДР и Республикой Корея. Россия, входившая в состав участников шестисторонних переговоров о денукреализации Корейского полуострова, может также выступить посредником для дальнейшего мирного процесса между Пхеньяном и Сеулом, содействовать ему, в том числе и в парламентской плоскости", — заявил журналистам Слуцкий.
РИА Новости: последние новости
Сеул и Пхеньян будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево Окружить Китай. США создают коалицию врагов Пекина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве102
Поставим Макаревича на место973
Кореи помирились376
Майские пенсии доставят по особому графику73
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение