Ещё
Оператор судна из КНДР подал в суд на Владивостокскую таможню
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оператор судна из КНДР подал в суд на Владивостокскую таможню 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Компания-оператор судна Man Gyong Bong из КНДР подала в суд на Владивостокскую таможню из-за почти двухнедельного простоя судна в феврале. Об этом сообщил ТАСС директор компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов.
«Заседание суда назначено на 30 мая. Причиной иска стали противоправные действия Владивостокской таможни, из-за которых судно простаивало в феврале и вынужденно находится в Раджине (КНДР) сейчас», — сообщил Баранов, уточнив, что сутки простоя судна на стоянке обходятся примерно в 3 тыс. долларов.
По его словам, общая сумма претензий в иске не указана.
31 января судно Man Gyong Bong пришло из Раджина (КНДР) в Приморье, но не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что у него на борту находится груз, попадающий под санкции ООН в отношении КНДР. 10 февраля судно смогло покинуть Приморье и ушло в Раджин.
Дальний Восток: последние новости
Финалисты XVII Дельфийских игр выступят с оркестром Приморской филармонии На реконструкцию северных аэропортов Якутии направят 1,2 млрд рублей Отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП в Хабаровске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве102
Поставим Макаревича на место970
Кореи помирились374
Майские пенсии доставят по особому графику73
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение