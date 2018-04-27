Оператор судна из КНДР подал в суд на Владивостокскую таможню

Компания-оператор судна Man Gyong Bong из КНДР подала в суд на Владивостокскую таможню из-за почти двухнедельного простоя судна в феврале. Об этом сообщил ТАСС директор компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов.

«Заседание суда назначено на 30 мая. Причиной иска стали противоправные действия Владивостокской таможни, из-за которых судно простаивало в феврале и вынужденно находится в Раджине (КНДР) сейчас», — сообщил Баранов, уточнив, что сутки простоя судна на стоянке обходятся примерно в 3 тыс. долларов.

По его словам, общая сумма претензий в иске не указана.