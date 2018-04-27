Южнокорейским школьникам «рекомендовали» посмотреть трансляцию саммита 

Школам Южной Кореи «рекомендовано» организовать просмотр прямого эфира исторической встречи президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая проходит в настоящее время в Пханмунчжоме.
Как сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на разосланный в школы циркуляр, администрациям школ средней и высшей ступени «рекомендовано» обеспечить просмотр учащимися межкорейского саммита. Впрочем, при этом подчеркнуто, что это не должно быть сделано в ущерб учебному процессу. Отметим, что трансляцию саммита ведут не только практически все телеканалы РК, но и на главных площадях страны во многих городах установлены огромные экраны, где показывают саммит.
Напомним, что сегодня 27 апреля на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом проходит встреча лидеров двух Корей — президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Нынешний саммит стал третьей в истории встречей лидеров Юга и Севера. До этого главы двух Корей проводили переговоры в 2000 году (Ким Дэ Чжун и Ким Чен Ир) и 2007 году (Но Мун Хен и Ким Чен Ир). Оба предыдущих саммита проходили на территории КНДР — в Пхеньяне.