Южнокорейским школьникам «рекомендовали» посмотреть трансляцию саммита

Школам Южной Кореи «рекомендовано» организовать просмотр прямого эфира исторической встречи президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая проходит в настоящее время в Пханмунчжоме.

Как сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на разосланный в школы циркуляр, администрациям школ средней и высшей ступени «рекомендовано» обеспечить просмотр учащимися межкорейского саммита. Впрочем, при этом подчеркнуто, что это не должно быть сделано в ущерб учебному процессу. Отметим, что трансляцию саммита ведут не только практически все телеканалы РК, но и на главных площадях страны во многих городах установлены огромные экраны, где показывают саммит.