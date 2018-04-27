Ещё
Ким Чен Ын заявил о готовности выполнить все обязательства по итогам саммита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Чен Ын заявил о готовности выполнить все обязательства по итогам саммита 

Lenta.ru 27 апреля 2018
Фото: Капитал страны
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о предчувствии «хорошего результата» на переговорах с южнокорейским коллегой Мун Чже Ином и готовности выполнить все обязательства, к которым стороны придут в ходе саммита. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам», — заявил он перед началом межкорейского саммита.
Ким также подчеркнул, что «не желает возврата к прошлому и полон решимости выполнить все обязательства», к которым придут стороны в ходе переговоров.
В свою очередь, Мун Чжэ Ин заявил, что «осознает степень лежащей на наших плечах ответственности. Я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, приехав на эти переговоры. Так давайте вместе проявим решимость и мужество и принесем мир и процветание на полуостров».
«С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она превратилась в символ мира», — резюмировал Мун.
В течение дня лидеры обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
27 апреля Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, кто ступил на землю южнее 38-й параллели, разделяющей Корейский полуостров с 1953 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост133
Майские пенсии доставят по особому графику125
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»51
В США рассказали о «русской ДНК» у F-3517
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт50
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение