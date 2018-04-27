Пхеньян и Сеул считают неотложной исторической задачей установление мира

КОЯН ( Южная Корея ), 27 апр — РИА Новости КНДР и Южная Корея считают неотложной исторической задачей прекращение состояния войны на Корейском полуострове и установление длительного мира, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран.

"Юг и Север будут прилагать активные усилия ради построения длительного и прочного мира на Корейском полуострове. Неотложной задачей является прекращение нынешнего ненормального состояния перемирия на Корейском полуострове и установления прочной системы мира", — говорится в заявлении.

После Корейской войны 1050-1953 годов, завершившейся подписанием соглашения о перемирии, на полуострове сохраняется формально состояние войны.