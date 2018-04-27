Косачев: Договоренности Сеула и Пхеньяна могут стать прологом к прорыву 

«Это очень позитивная, долгожданная и многообещающая новость. И это может быть прологом к прорыву», — сказал Косачев "Интерфаксу" в пятницу. При этом сенатор подчеркнул: для того, чтобы договоренности стали реальностью, предстоит сделать еще очень много.
В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступили с совместной декларацией, в которой договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова и стремиться к созданию «постоянного и прочного» мира. Северокорейский лидер также выразил надежду на объединение с Южной Кореей. «Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены», — сказал Ким Чен Ын.