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КНДР и Южная Корея прекратят враждебные действия друг против друга
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КНДР и Южная Корея прекратят враждебные действия друг против друга 

РИА Новости 1 час назад
КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. КНДР и Южная Корея прекратят враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран.
"Юг и Север будут прилагать совместные усилия для снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове и практического сокращения угрозы войны", — говорится в документе.
В частности, КНДР и Южная Корея «решили прекратить враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе».
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