КНДР и Южная Корея прекратят враждебные действия друг против друга

КОЯН ( Южная Корея ), 27 апр — РИА Новости . КНДР и Южная Корея прекратят враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран.

"Юг и Север будут прилагать совместные усилия для снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове и практического сокращения угрозы войны", — говорится в документе.

В частности, КНДР и Южная Корея «решили прекратить враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе».