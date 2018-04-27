КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. КНДР и Южная Корея прекратят враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран.
"Юг и Север будут прилагать совместные усилия для снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове и практического сокращения угрозы войны", — говорится в документе.
В частности, КНДР и Южная Корея «решили прекратить враждебные действия друг против друга, которые могут стать причиной столкновений на суше, на море и в воздухе».