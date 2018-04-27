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Песков отметил важность прямого диалога в корейском урегулировании
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Песков отметил важность прямого диалога в корейском урегулировании 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Кремле считают, что устойчивое урегулирование вокруг КНДР возможно только на основе прямого диалога, он состоялся и имеет перспективы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.
"Президент (России Владимир) Путин неоднократно подчеркивал, что жизнеспособное, устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон. И вот сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся, он имеет определенные перспективы. Мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были ими оглашены", — сказал Песков журналистам.
По итогам переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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