Песков отметил важность прямого диалога в корейском урегулировании

В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

"Президент ( России Владимир) Путин неоднократно подчеркивал, что жизнеспособное, устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон. И вот сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся, он имеет определенные перспективы. Мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были ими оглашены", — сказал Песков журналистам.

По итогам переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.