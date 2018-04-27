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Косачев рассказал, к чему могут привести договоренности КНДР и Южной Кореи
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Косачев рассказал, к чему могут привести договоренности КНДР и Южной Кореи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мирные договоренности лидеров Северной и Южной Кореи — позитивная и многообещающая новость, это может быть прологом к прорыву, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Это очень позитивная, долгожданная и многообещающая новость. И это может быть прологом к прорыву. Но чтобы договоренности стали реальностью, предстоит сделать еще очень много", — сказал Косачев РИА Новости.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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