Косачев рассказал, к чему могут привести договоренности КНДР и Южной Кореи

"Это очень позитивная, долгожданная и многообещающая новость. И это может быть прологом к прорыву. Но чтобы договоренности стали реальностью, предстоит сделать еще очень много", — сказал Косачев РИА Новости.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.