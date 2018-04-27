Ещё
У воссоединения Южной Кореи и КНДР появился появился свой запах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У воссоединения Южной Кореи и КНДР появился появился свой запах 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Во время первого за 11 лет саммита Южной Кореи и КНДР Министерство объединения Республики Корея представило парфюмерную коллекцию. Об этом сообщает Korea Herald.
Линия из пяти ароматов получила название Reunification Perfume («Аромат воссоединения»). В коллекцию вошли, в частности, духи The Scent of Hamgyeongnamdo, Haedanghwa с нотами южноазиатской розы Рагоса, The Scent of Pyeongannamdo, Daedonggang с нотами хвои и The Scent of Hwanghaedo, Haeju с морским свежим аккордом. По словам организаторов мероприятия, ароматы воссоздают ностальгические чувства корейцев, разделенных войной.
Презентация прошла во время выставки In Search of Lost Time: The Scent of NORTHalgia («В поисках утраченного времени: аромат NORTHальгии») в международном выставочном центре KINTEX в городе Коян в провинции Кёнгидо.
Саммит с участием руководителей Северной Кореи и Республики Корея состоялся 27 апреля. Лидеры обсудили вопросы улучшения двусторонних отношений, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин стали первыми лидерами своих стран, символически побывавшими на территории друг друга.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост84
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски108
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»25
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт48
Майские пенсии доставят по особому графику122
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение