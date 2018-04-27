В южнокорейские рестораны выстроились очереди желающих отведать лапши из КНДР, разрекламированной на саммите Ким Чен Ыном

В популярные северокорейские рестораны, расположенные в Сеуле , выстроились очереди из желающих отведать на обед холодной лапши нэнмён, которой Ким Чен Ын во время

саммита

пообещал угостить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Я привез из Пхеньяна пхеньянский нэнмён. Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если вы попробуете", — ранее сказал Ким Чен Ын южнокорейскому президенту. Однако те, кто не попадет на банкет для высокопоставленных лиц, решили попробовать знаменитой лапши в ресторанах, сообщает

агентство Yonhap

"Сегодня у нас определенно больше посетителей благодаря саммиту", — рассказал работник ресторана Pildong Myunok. По его словам, подобный наплыв клиентов можно увидеть обычно только в середине лета. Работник ресторана Bongpiyang, с свою очередь, рассказал, что после начала обеденного времени на парковке у заведения за считанные минуты даже кончились парковочные места.

Один из посетителей по фамилии Пак пояснил, что он вместе с коллегами решил поесть нэнмён после того, как они вместе посмотрели прямую трансляцию межкорейского саммита в офисе.

Традиционная пхеньянскую лапшу нэнмён — это суп с гречневой лапшой на охлажденном бульоне. Агентство отмечает, что нэнмён в целом популярна и в Южной Корее.

Межкорейский саммит начался сегодня, 27 апреля, в приграничной деревне Пханмунджом в здании «Дом мира», где встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Мун Чжэ Ин призвал северокорейского руководителя к достижению в ходе переговоров конкретных результатов и вместе с ним принести мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира", — отметил южнокорейский президент. Ким Чен Ын на это ответил, что готов «вести переговоры хоть весь сегодняшний день», если это потребуется, и пообещал провести «хорошую, откровенную, искреннюю и честную дискуссию».