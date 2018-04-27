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Молния: РК и КНДР подтвердили общую цель по обеспечению полной денуклеаризации полуострова -- Пханмунджомская декларация

Китай будет искать прорывы в технологии интегральных схем - Министерство промышленности и информатизации