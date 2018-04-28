Северная и Южная Кореи намерены подписать мирный договор 

КНДР и Южная Корея намерены объявить об окончании Корейской войны в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.
Южнокорейские СМИ распространили текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В тексте отмечается, что Сеул и Пхеньян намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась.
«КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита с целью установления системы твердого мира», — говорится в тексте документа. Стороны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова.