Лукьянов: мирный договор между Кореями — важный символ, который перевернет страницу

Северная и Южная Кореи заключат мирный договор уже в этом году. Пока это главный итог исторической встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Впервые с 1950-х годов лидеры двух государств пообщались на границе в демилитаризованной зоне. Переговоры прошли в здании с символичным названием «Дом мира».

Согласно подписанной декларации, страны намерены добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова. Кроме того, Пхеньян Сеул подпишут мирный договор вместо документа о перемирии, который заключили после войны 1953 года. Страны обязуются прекратить любые враждебные действия в отношении друг друга.

Государства также планируют соединить свои железные дороги и возобновить обмен между разделенными семьями. В районе северокорейского города Кэсон откроется координационное бюро. По сути, это будет подобие консульского отдела, где представители обеих стран будут заниматься решением самых разных вопросов, в том числе гуманитарных. Осенью состоится визит президента Южной Кореи в Пхеньян.

Мирный договор — это необходимая формальность, говорит председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Федор Лукьянов

Федор Лукьянов председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала « Россия в глобальной политике» «Все-таки ситуация Севера и Юга Кореи намного более взрывоопасная, чем, скажем, ситуация России и Японии . Хотя у нас тоже нет мирного договора, но ни о каких даже сугубо гипотетических военных обострениях речи быть не может, а на Корейском полуострове это не исключено. Поэтому мирный договор — безусловно, важный символ, который перевернет страницу. Другое дело, что заключен он может быть в том случае, если прочие проблемы и претензии будут урегулированы, а до этого пока очень далеко. Если говорить о безъядерном статусе Корейского полуострова, стремление к которому подтвердили стороны на переговорах, это, конечно, предмет переговоров не Пхеньяна и Сеула, а Пхеньяна и Вашингтона. Вообще то, как будут далее развиваться отношения двух Корей, в значительной степени будет зависеть от того саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа , который ожидается через пару недель. Если они договорятся о взаимном признании, о чем сейчас фактически идет речь, и начнется какой-то процесс нормализации, тогда и межкорейские отношения, безусловно, получат мощный импульс. Если нет — никогда не знаешь, как себя поведут такие яркие и экстравагантные лидеры при личной встрече — тогда все то, о чем договариваются на межкорейском уровне, тоже пойдет прахом».

В середине апреля Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР, вероятно, в начале июня или раньше. Но 26 апреля президент США заявил, что эти переговоры могут вообще не состояться.

Все мировые СМИ публикуют кадры символической встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Судя по видео, лидеры долго жали друг другу руки, улыбались. Потом оба, держась за руки, несколько раз пересекли бетонную пограничную линию, разделяющую страны со времен войны. Мун Чжэ Ин сказал: «Вот вы и пришли на южную сторону. Когда же я смогу перейти на север?» «А давайте хоть сейчас!» — ответил Ким Чен Ын.

Многие издания также публикуют фото бронированного лимузина, в котором северокорейский лидер вместе с делегацией ездил на обед на северную сторону. Машину Ким Чен Ына сопровождали бегущие охранники.