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Эксперт оценил перспективы заключения мирного договора между Южной Кореей и КНДР
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Эксперт оценил перспективы заключения мирного договора между Южной Кореей и КНДР 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Русские Афины
Заключение мирного договора между Южной Кореей и КНДР будет зависеть от итогов переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, рассказала RNS старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Людмила Захарова.
«В совместном заявлении конкретно прописано, что для утверждения прочной системы мира нужно вести переговоры в трех — (Республика Корея, КНДР, США) и четырехстороннем (+Китай) форматах. Таким образом, помимо межкорейского согласия потребуется достичь договоренностей с США и КНР. Важным шагом к достижению этой цели, безусловно, должен стать американо-северокорейский саммит, который может быть проведен в течение ближайших двух месяцев. От его успеха, на мой взгляд, будет зависеть перспектива заключения мирного договора», — сказала Захарова.
По ее словам, американо-северокорейский саммит будет непростым, поскольку позиции США и КНДР по вопросу денуклеаризации очень сильно разнятся.
«Ключевым вопросом переговоров США и КНДР станет денуклеаризация Северной Кореи. А учитывая разность позиций двух стран по этому вопросу, переговоры простыми быть не обещают. Так что быстрого прогресса в процессе подписания мирного договора ждать не стоит, но к нему, непременно, надо стремиться, если все участники переговоров, действительно заинтересованы в укреплении мира в регионе», — заключила эксперт.
Ранее сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам переговоров [подписали] (https://rns.online/economy/Lideri-KNDR-i-YUzhnoi-Korei-podpisali-sovmestnuyu-deklaratsiyu-2018-04-27/) декларацию, в которой, в частности, предусматривается совместная работа по денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны также договорились заключить мирный договор в будущем.
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