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Встреча лидеров двух Корей может положить конец конфликту
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Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

Встреча лидеров двух Корей может положить конец конфликту 

RT на русском 40 минут назад
Лидеры Южной Кореи и КНДР проводят саммит. Адвокат по правам человека Эрик Сироткин считает, что эта встреча может положить начало переговорам по установлению мира между государствами и привести к денуклеаризации Корейского полуострова.
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