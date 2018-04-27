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Встреча лидеров двух Корей может положить конец конфликту
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Встреча лидеров двух Корей может положить конец конфликту
RT на русском
40 минут назад
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Лидеры
Южной Кореи
и
КНДР
проводят саммит. Адвокат по правам человека Эрик Сироткин считает, что эта встреча может положить начало переговорам по установлению мира между государствами и привести к денуклеаризации Корейского полуострова.
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