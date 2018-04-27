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В Кремле позитивно оценили итоги встречи лидеров двух Корей
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В Кремле позитивно оценили итоги встречи лидеров двух Корей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Новости из Кореи очень позитивные», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент Путин неоднократно подчеркивал, что жизнеспособное устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон», — напомнил он.
"Мы видим, что этот прямой диалог состоялся и он имеет определенные перспективы", — продолжил представитель Кремля. «Мы весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были оглашены», — заметил он.
На вопрос о важности возможной встречи лидера Северной Кореи и президента США Песков заявил, что «все остальные встречи, которые могут привести к разрядке напряженности на полуострове и могут способствовать дальнейшему продвижению в сторону урегулирования, тоже могут только приветствоваться».
"Процесс урегулирования может основываться главным образом исключительно на прямом контакте двух сторон, — сказал представитель Кремля. — И вызывает удовлетворение, что этот прямой контакт сегодня состоялся".
Отвечая на вопрос о договоренностях Пхеньяна и Сеула, пресс-секретарь президента заметил, что еще нужно узнать детали и все проанализировать. «У сторон наблюдается воля к поискам договоренностей, а главное, — воля к началу и продолжению диалога, в этом и есть позитивный факт», — заключил он.
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