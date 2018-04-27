В Кремле позитивно оценили итоги встречи лидеров двух Корей

«Новости из Кореи очень позитивные», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . «Президент Путин неоднократно подчеркивал, что жизнеспособное устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон», — напомнил он.

"Мы видим, что этот прямой диалог состоялся и он имеет определенные перспективы", — продолжил представитель Кремля. «Мы весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были оглашены», — заметил он.

На вопрос о важности возможной встречи лидера Северной Кореи и президента США Песков заявил, что «все остальные встречи, которые могут привести к разрядке напряженности на полуострове и могут способствовать дальнейшему продвижению в сторону урегулирования, тоже могут только приветствоваться».

"Процесс урегулирования может основываться главным образом исключительно на прямом контакте двух сторон, — сказал представитель Кремля. — И вызывает удовлетворение, что этот прямой контакт сегодня состоялся".