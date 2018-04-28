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СМИ: О завершении Корейской войны объявят до конца года
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СМИ: О завершении Корейской войны объявят до конца года 

Российская Газета 28 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Об окончании Корейской войны будет объявлено в текущем году. О такой договоренности между КНДР и Республикой Корея сообщает ТАСС.
Текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором указывается год подписания мирного договора, распространили северокорейские СМИ. В тексте этого же документа, опубликованного ранее южнокорейской стороной, также говорилось о намерении Сеула и Пхеньяна завершить войну, однако намеченная дата не указывалась.
Историческая встреча между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном состоялась в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном за более чем десять лет.
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