СМИ: О завершении Корейской войны объявят до конца года

Об окончании Корейской войны будет объявлено в текущем году. О такой договоренности между КНДР и Республикой Корея сообщает ТАСС

Текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына , в котором указывается год подписания мирного договора, распространили северокорейские СМИ. В тексте этого же документа, опубликованного ранее южнокорейской стороной, также говорилось о намерении Сеула Пхеньяна завершить войну, однако намеченная дата не указывалась.

Историческая встреча между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном состоялась в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном за более чем десять лет.