СМИ: О завершении Корейской войны объявят до конца года 

Об окончании Корейской войны будет объявлено в текущем году. О такой договоренности между КНДР и Республикой Корея сообщает ТАСС.
Текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором указывается год подписания мирного договора, распространили северокорейские СМИ. В тексте этого же документа, опубликованного ранее южнокорейской стороной, также говорилось о намерении Сеула и Пхеньяна завершить войну, однако намеченная дата не указывалась.
Историческая встреча между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном состоялась в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном за более чем десять лет.