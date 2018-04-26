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Посол Южной Кореи рассказал, что может решить проблемы в Афганистане
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Посол Южной Кореи рассказал, что может решить проблемы в Афганистане 

РИА Новости 21 час назад
ТАШКЕНТ, 26 апр — РИА Новости. Перспективы ядерного разоружения на Корейском полуострове могут оказать стимулирующее воздействие на решение проблем в Афганистане, заявил в четверг посол Южной Кореи в Узбекистане Квон Ён У.
В пятницу, 27 апреля, состоится встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР. На прошлой неделе КНДР заявила, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время также рассматривается возможность проведения встречи лидеров КНДР и США.
"Предстоящая встреча заложит фундамент для ядерного разоружения, достижения мира на Корейском полуострове и развития связей между нашими государствами", — заявил дипломат в статье для агентства «Жахон» при МИД Узбекистана, посвященной предстоящей встрече.
По его оценке, разрешение кризиса на Корейском полуострове позволит Сеулу активно наращивать связи с Центральной Азией и Евразией в целом.
"В перспективе мирный Корейский полуостров мог бы оказать стимулирующее воздействие на решение афганской проблемы, которая представляет собой угрозу безопасности Евразии", — добавил посол. По его мнению, на процветающем евразийском материке не может быть нестабильного Афганистана.
Посол отметил, что успешное проведение межкорейской встречи и возможного последующего саммита КНДР-США станут основой для дальнейших переговоров между Сеулом и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, «которые способны радикально изменить мировую историю».
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