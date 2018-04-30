Пхеньян решил жить с Сеулом в одном часовом поясе

Власти КНДР приняли решение перевести стрелки часов на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей.

Произойдет это уже 5 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК, которое опубликовало указ Президиума Верховного народного собрания страны «О перемене пхеньянского времени». Договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе недавней встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

Напомним, 27 апреля в пограничном Пханмунджоме состоялись переговоры лидеров двух стран. По итогам саммита была принята декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.