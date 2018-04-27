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Переговоры лидеров Северной и Южной Кореи прошли под пение птиц
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Переговоры лидеров Северной и Южной Кореи прошли под пение птиц 

РИА Новости 1 час назад
КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости. Разговор лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне (ДМЗ) прошел в романтичной обстановке под пение диких птиц в тени ивовых деревьев, в окружении прошлогоднего ковыля, беседа длилась около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита.
Все это происходило в южной части буферной зоны, разделяющей Корею уже 65 лет. Помимо Пханмунджома эта зона шириной четыре километра огорожена колючей проволокой, на ее территории остаются мины.
На голубом, цвета силуэта Корейского полуострова на символическом флаге единой Кореи, деревянном помосте организаторы саммита установили стол и деревянные скамейки для лидеров двух стран. На столе — два стакана с простой водой. Лидеры не притронулись к ним.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин спокойно, как старые друзья, не видавшиеся много лет, беседовали, глядя друг другу в глаза. Лидер КНДР был одет в черный костюм-френч, президент Мун — в серо-синий костюм европейского типа. После окончания беседы, улыбаясь, они прошли в «Дом мира» продолжать саммит, который завершится банкетом.
Прямо перед прогулкой они приняли участие в церемонии посадки сосны в Пханмунджоме, которая была выращена в городе Тэджон и пересажена лидерами двух корейских государств. Изначально она была посажена в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война.
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