Слуцкий назвал межкорейский саммит «прорывом десятилетия»

— Сам факт проведения межкорейского саммита можно считать прорывом десятилетия. Я бы назвал его переговорами надежды, — отметил политик. — Впервые за продолжительное время наметился сдвиг в сторону позитива.

Он напомнил, что «диалог — это именно то, за что всегда выступала Россия в вопросах урегулирования на Корейском полуострове».

При этом «только сами корейцы должны решить все вопросы между Севером и Югом», уверен Слуцкий. В этом плане он отметил «весьма здравый подход Пхеньяна ».

Глава международного комитета выразил надежду, что переговоры будут позитивно восприняты и нашими «стратегическими друзьями» в Вашингтоне.

Он призвал всех внешних игроков не вмешиваться в процесс налаживания отношений, не обострять и провоцировать, в частности, КНДР

— От того насколько успешен будет межкорейский диалог, зависят вопросы стабильности и безопасности всего региона, — считает парламентарий.