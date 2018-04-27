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Слуцкий назвал межкорейский саммит «прорывом десятилетия»
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Слуцкий назвал межкорейский саммит «прорывом десятилетия» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Сам факт проведения межкорейского саммита можно считать прорывом десятилетия. Я бы назвал его переговорами надежды, — отметил политик. — Впервые за продолжительное время наметился сдвиг в сторону позитива.
Он напомнил, что «диалог — это именно то, за что всегда выступала Россия в вопросах урегулирования на Корейском полуострове».
При этом «только сами корейцы должны решить все вопросы между Севером и Югом», уверен Слуцкий. В этом плане он отметил «весьма здравый подход Пхеньяна».
Глава международного комитета выразил надежду, что переговоры будут позитивно восприняты и нашими «стратегическими друзьями» в Вашингтоне.
Он призвал всех внешних игроков не вмешиваться в процесс налаживания отношений, не обострять и провоцировать, в частности, КНДР.
— От того насколько успешен будет межкорейский диалог, зависят вопросы стабильности и безопасности всего региона, — считает парламентарий.
Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялись на приграничной территории двух стран. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.
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