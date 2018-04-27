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Вопросы между Севером и Югом Кореи должны решать корейцы, заявил Слуцкий
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Вопросы между Севером и Югом Кореи должны решать корейцы, заявил Слуцкий
РИА Новости
1 час назад
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Вопросы между Севером и Югом
Кореи
должны решать сами корейцы, вмешательство внешних игроков может обострить ситуацию — Слуцкий
РИА Новости
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