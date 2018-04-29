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КНДР сделала заявление по диалогу с Японией
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Северная Корея сделала заявление по диалогу с Японией 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи о готовности Пхеньяна к диалогу с Японией в любое время.
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Об этом Мун Чжэ Ин рассказал японскому премьеру Синдзо Абэ в ходе их телефонного разговора.
"Президент Мун (Чжэ Ин — ред.) сказал премьеру Абэ о том, что председатель Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова вести диалог с Японией в любое время", — говорится в пресс-релизе администрации южнокорейского президента.
Южнокорейский глава также выразил готовность "стать мостом между КНДР и Японией", отмечается в сообщении.
В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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