СМИ: южнокорейские военные нарушили устав при виде Ким Чен Ына

Военные южнокорейской делегации холодно приветствовали главу КНДР Ким Чен Ына во время саммита. Они не отдали ему воинское приветствие, а только кивнули головой и пожали руку. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Их форма приветствия показала, что память о войне остается. Журналисты заметили этот нюанс во время протокольной встречи. Военные Пхеньяна наоборот продемонстрировали благосклонность и соблюли устав в процессе знакомства с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ким Чен Ын улыбался и заметил, что «надо встречаться чаще, чтобы построить мир». Он подчеркнул, что прибыл на переговоры с целью прекращения конфронтации на Корейском полуострове.

Северокорейский лидер выразил готовность посетить резиденцию Мун Чжэ Ина в Сеуле , если получит приглашение. А его коллега ответил, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан на северокорейской территории.