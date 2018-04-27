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СМИ: южнокорейские военные нарушили устав при виде Ким Чен Ына
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СМИ: южнокорейские военные нарушили устав при виде Ким Чен Ына 

360tv.ru 1 час назад
Военные южнокорейской делегации холодно приветствовали главу КНДР Ким Чен Ына во время саммита. Они не отдали ему воинское приветствие, а только кивнули головой и пожали руку. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Их форма приветствия показала, что память о войне остается. Журналисты заметили этот нюанс во время протокольной встречи. Военные Пхеньяна наоборот продемонстрировали благосклонность и соблюли устав в процессе знакомства с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Ким Чен Ын улыбался и заметил, что «надо встречаться чаще, чтобы построить мир». Он подчеркнул, что прибыл на переговоры с целью прекращения конфронтации на Корейском полуострове.
Северокорейский лидер выразил готовность посетить резиденцию Мун Чжэ Ина в Сеуле, если получит приглашение. А его коллега ответил, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан на северокорейской территории.
Ранее стороны выступили с инициативой о соединении железных дорог двух стран. Сеул и Пхеньян могли бы запустить скоростные поезда. Перспектива такого сотрудничества положительно отразится на экономике всей Кореи.
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