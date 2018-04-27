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В индийской газете размещена статья посла КНР в Индии под названием «Сотрудничество между Китаем и Индией превалирует над разногласиями»
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В индийской газете размещена статья посла КНР в Индии под названием «Сотрудничество между Китаем и Индией превалирует над разногласиями» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 27 апреля /Синьхуа/ — В четверг в известной англоязычной газете Индии «Хиндустан таймс» была размещена авторская статья посла КНР в Индии Ло Чжаохуэя под названием «Сотрудничество между Китаем и Индией превалирует над разногласиями». В ней излагается важное значение предстоящей неформальной встречи лидеров двух стран, а также перспективы межгосударственных отношений.
Ло Чжаохуэй отметил, что, будучи крупнейшими развивающимися странами, Китай и Индия должны искать пути сосуществования двух соседних стран с формирующимися рынками. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели в общей сложности 13 встреч. Под их непосредственным руководством инцидент в районе Дунлан был надлежащим образом урегулирован. Нынешняя встреча двух лидеров непременно впишет важную страницу в историю китайско-индийских связей, а также в процесс установления международных отношений нового типа и формирования сообщества с единой судьбой для всего человечества.
Посол указал на то, что в настоящее время китайско-индийские отношения развиваются в направлении стабилизации, механизм диалога охватывает все области, торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме, а гуманитарные обмены активизируются. Точек соприкосновения между двумя сторонами гораздо больше, чем разногласий, а их сотрудничество более значимо, чем конкуренция.
По мнению Ло Чжаохуэя, Китай и Индия должны, глядя в будущее и сосредотачиваясь на настоящем, придерживаться стратегического курса, развивать деловое сотрудничество и гуманитарные обмены, активизировать взаимодействие в многосторонних рамках и при этом управлять разногласиями. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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