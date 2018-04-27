Шаманов: саммит КНДР и Южной Кореи говорит о возможности потенциального объединения страны

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Встреча глав КНДР и Республики Корея говорит о возможности потенциального объединения страны как единой нации в будущем. Такое мнение высказал в пятницу журналистам глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов

"То, что это позитивное событие, — безусловно. Слава богу, что есть первые шаги", — сказал он, отметив, что важны в первую очередь не разговоры, а действия. «Если рассматривать то, что два лидера новой формации стран вышли на такой уровень (саммит — прим. ТАСС), это говорит о том, что потенциально возможно объединение их страны как единой нации», — сказал глава комитета по обороне.

Шаманов привел в пример послевоенное разделение Германии на ФРГ и ГДР, которая только спустя долго время стала единой страной. «Путь не быстрый, но прецедент был создан», — отметил он.