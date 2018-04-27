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Шаманов: саммит КНДР и Южной Кореи говорит о возможности потенциального объединения страны
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Шаманов: саммит КНДР и Южной Кореи говорит о возможности потенциального объединения страны 

ТАСС 14 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Встреча глав КНДР и Республики Корея говорит о возможности потенциального объединения страны как единой нации в будущем. Такое мнение высказал в пятницу журналистам глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
"То, что это позитивное событие, — безусловно. Слава богу, что есть первые шаги", — сказал он, отметив, что важны в первую очередь не разговоры, а действия. «Если рассматривать то, что два лидера новой формации стран вышли на такой уровень (саммит — прим. ТАСС), это говорит о том, что потенциально возможно объединение их страны как единой нации», — сказал глава комитета по обороне.
Шаманов привел в пример послевоенное разделение Германии на ФРГ и ГДР, которая только спустя долго время стала единой страной. «Путь не быстрый, но прецедент был создан», — отметил он.
Президент РК Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят 27 апреля первый за более чем 10 лет межкорейский саммит. Он проходит в демилитаризованной зоне. В переговорах также принимают участие родная сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Южнокорейская делегация представлена, в частности, главой администрации президента Им Чжон Соком и руководителем национальной разведывательной службы Со Хуном.
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