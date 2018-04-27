Делегация ДФО посетит всемирную конференцию обрабатывающей промышленности в Китае 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Делегация Дальневосточного федерального округа (ДФО) отправится на Всемирную конференцию обрабатывающей промышленности, которая пройдет с 25 по 27 мая в китайском городе Хэфэй (провинция Аньхой). Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе своего рабочего визита в Китай.
Принять участие в форуме российскую делегацию пригласил губернатор провинции Аньхой Ван Цзиньшань во время встречи с главой Минвостокразвития в городе Хэфэй. «Мы приняли приглашение наших китайских коллег, сегодня прорабатывается состав российской делегации», — сказал Галушка.
В программе конференции запланированы форумы на такие темы, как интеллектуальные производства, искусственный интеллект, развитие передовой обрабатывающей промышленности и другие. Организаторами конференции выступают Глобальный альянс малых и средних предприятий, Организация ООН по промышленному развитию, Китайское народное общество дружбы с заграницей и народное правительство провинции Аньхой.