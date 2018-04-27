Делегация ДФО посетит всемирную конференцию обрабатывающей промышленности в Китае

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Делегация Дальневосточного федерального округа (ДФО) отправится на Всемирную конференцию обрабатывающей промышленности, которая пройдет с 25 по 27 мая в китайском городе Хэфэй (провинция Аньхой). Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе своего рабочего визита в Китай.

Принять участие в форуме российскую делегацию пригласил губернатор провинции Аньхой Ван Цзиньшань во время встречи с главой Минвостокразвития в городе Хэфэй. «Мы приняли приглашение наших китайских коллег, сегодня прорабатывается состав российской делегации», — сказал Галушка.