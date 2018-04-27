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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Ухань
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Ухань
ИА Синьхуа
1 час назад
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Фото:
ИА Синьхуа
Ухань, 27 апреля /
Синьхуа
/ — Премьер-министр
Индии
Нарендра Моди
прибыл в пятницу в Ухань — административный центр провинции Хубэй /Центральный
Китай
/.
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