Ещё
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудили вопрос денуклеаризации КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Майские законы отразятся на зарплатах россиян
Майские законы отразятся на зарплатах россиян

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудили вопрос денуклеаризации КНДР 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КОЯН /Республика Корея/, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедших в пятницу утром переговорах обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил на брифинге для прессы пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан.
"Лидеры говорили о денуклеразиации, мире на Корейском полуострове, улучшении межкорейских отношений. Они провели искренний обмен мнениями по этим вопросам. Консультации будут продолжены сегодня, по их итогам будет подписана совместная декларация", — отметил он. По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, переговоры лидеров двух государств длились один час 40 минут.
Говоря о совместной декларации, Юн Ён Чхан рассказал, что «остаток времени будет вестись работа над содержанием и уточнением всех соответствующих формулировок этого документа».
ТАСС: последние новости
Пресс-секретарь Мун Чжэ Ина: Ким Чен Ын принял приглашение посетить Сеул в любое время В Архангельской области предложили лишать депутатов мандата за прогулы сессий парламента Корреспондент ТАСС стал победителем фестиваля прессы Минобороны РФ "Медиа-Ас-2018"
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1712
В США предрекли смерть морской авиации России357
Госдеп составил список послушных стран290
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей95
Бузова опешила от хамства Распутиной53
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение