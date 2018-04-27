Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудили вопрос денуклеаризации КНДР

КОЯН / Республика Корея /, 27 апреля. / ТАСС /. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедших в пятницу утром переговорах обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил на брифинге для прессы пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан.

"Лидеры говорили о денуклеразиации, мире на Корейском полуострове, улучшении межкорейских отношений. Они провели искренний обмен мнениями по этим вопросам. Консультации будут продолжены сегодня, по их итогам будет подписана совместная декларация", — отметил он. По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, переговоры лидеров двух государств длились один час 40 минут.

Говоря о совместной декларации, Юн Ён Чхан рассказал, что «остаток времени будет вестись работа над содержанием и уточнением всех соответствующих формулировок этого документа».