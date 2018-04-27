В Сеуле объяснили, как Мун Чжэ Ин оказался в КНДР

В администрации президента Республики Корея (РК) пояснили, как так получилось, что президент страны Мун Чжэ Ин побывал на территории КНДР, хотя саммит проводится на южнокорейской стороне.

Как заявили в ходе брифинга, ситуацию спровоцировал сам Мун, хотя на нее быстро откликнулся Ким

После завершения исторического рукопожатия через границу Мун Чжэ Ин, обращаясь к Ким Чен Ыну сказал: «Вот вы стали первым лидером Севера, кто посетил территорию Юга. А когда у меня появится такая возможность?». На это ему Ким сказал: «А чего ждать? Давайте прямо сейчас сходим!». Мун переспросил: «Вот сейчас?». «Да, пойдемте», — ответил Ким, после чего взял лидера соседней страны за руку и завел его на территорию КНДР. Главы Юга и Севера постояли там, опять пожали руки и вернулись на территорию Республики Корея, возобновив официальную программу саммита.