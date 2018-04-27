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В Совфеде приветствуют начало межкорейского диалога
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В Совфеде приветствуют начало межкорейского диалога 

Говорит Москва 1 час назад
«Любые попытки разговаривать друг с другом с позиций силы по определению обречены на провал. Разумеется, оценивать результаты встречи будет возможно только по окончании переговоров», — добавил сенатор. По его мнению, выйти на прорывные решения на первой за 10 лет встрече вряд ли удастся, «хотя надежда на это „умирает последней“.
Сегодня в пограничном пункте Пханмунджом проходит первый более чем за 10 лет межкорейский саммит. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже провели за столом переговоров более полутора часов. После этого они ушли на перерыв. Как ожидается, в ближайшее время их совместная программа продолжится.
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