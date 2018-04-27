РЖД приветствуют возможное возобновление работ по восстановлению Транскорейской магистрали

"ОАО «РЖД» приветствует возможное возобновление работы над восстановлением Транскорейской магистрали. Считаем создание железнодорожного коридора, соединяющего северную и южную части Корейского полуострова с Россией , перспективным, стратегическим для нас направлением", — сказал он.

В РЖД напомнили, что Российские железные дороги реализовали пилотную часть указанного проекта, реконструировав 54-километровый участок железной дороги от станции Хасан до порта Раджин.

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 гг. совместным предприятием РЖД и КНДР. Суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Терминал в порту Раджин открылся в июле 2014 года. Пропускная способность участка Хасан-Раджин и терминала составляет 5 млн тонн грузов в год.

Проект соединения межкорейской железной дороги обсуждался руководством двух стран ранее, но не был реализован. Он также подразумевает ее дальнейшее соединение с российским Транссибом, что позволит доставлять грузы с Корейского полуострова в Европу намного быстрее.

Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории северокорейским лидером, посетившим Южную Корею.