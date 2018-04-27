РЖД приветствуют возможное возобновление работ по восстановлению Транскорейской магистрали 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приветствует возможное возобновление работы над восстановлением Транскорейской магистрали, сообщил ТАСС представитель компании.
Сегодня сообщалось, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран.
"ОАО «РЖД» приветствует возможное возобновление работы над восстановлением Транскорейской магистрали. Считаем создание железнодорожного коридора, соединяющего северную и южную части Корейского полуострова с Россией, перспективным, стратегическим для нас направлением", — сказал он.
В РЖД напомнили, что Российские железные дороги реализовали пилотную часть указанного проекта, реконструировав 54-километровый участок железной дороги от станции Хасан до порта Раджин.
Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 гг. совместным предприятием РЖД и КНДР. Суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Терминал в порту Раджин открылся в июле 2014 года. Пропускная способность участка Хасан-Раджин и терминала составляет 5 млн тонн грузов в год.
Проект соединения межкорейской железной дороги обсуждался руководством двух стран ранее, но не был реализован. Он также подразумевает ее дальнейшее соединение с российским Транссибом, что позволит доставлять грузы с Корейского полуострова в Европу намного быстрее.
Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории северокорейским лидером, посетившим Южную Корею.